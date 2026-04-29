Средства ПВО за ночь сбили беспилотники в четырех районах Ростовской области

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники в четырех районах Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах: Боковском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском», — написал он.

По словам Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Вчера за ночь над Россией ликвидировали 186 украинских беспилотников. Дроны сбили над Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областями, над акваториями Черного и Азовского морей, а также над Крымом и Краснодарским краем. В последнем из-за атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. В результате ЧП временно остановили подачу воды в несколько районов города и Шепсинского сельского округа.