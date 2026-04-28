Более 180 БПЛА уничтожили над Россией за ночь

Средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 186 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«В течение прошедшей ночи в период с 22:00 27 апреля текущего года до 07:00 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 186 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в министерстве.

Украинские боевики атаковали дронами Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую и Курскую области, Краснодарский край и Крым.

Силы ПВО также сбили БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей.

После падения обломков дрона на территории НПЗ в Туапсе разгорелся пожар. Никто не пострадал. К тушению огня привлекли 112 специалистов и 39 единиц техники.