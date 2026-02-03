Средства ПВО за ночь сбили 10 беспилотников ВСУ над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

По три беспилотника сбили над Белгородской и Орловской областями, два — над Калужской, по одному — над Курской и Ростовской.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на полеты самолетов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Он отметил, что запрет необходим для обеспечения безопасности пассажиров.

Также утром глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Северском районе. В результате происшествия пострадал один человек.