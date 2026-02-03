Ограничения на полеты самолетов ввели во Владикавказе, Грозном и Магасе

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения на полеты самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале .

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

По словам пресс-секретаря, запрет необходим для обеспечения безопасности.

Сегодня ночью Кореняко сообщил о введении ограничений на полеты в аэропорту Калуги, ближе к утру запрет отменили.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие. В результате происшествия пострадал один человек. Мужчину отправили в больницу.