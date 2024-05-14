Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 09:11 Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую область утром 14 мая. Средства противовоздушной обороны уничтожили дрон противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Для удара украинские боевики использовали беспилотник самолетного типа. Попытку атаки ВСУ пресекли около 08:00 по московскому времени.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отметили в оборонном ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал об атаке ВСУ. По его данным, пострадала женщина. Ее госпитализировали с осколочным ранением позвоночника с повреждением спинного мозга.

Также украинские боевики пытались атаковать регион 25 снарядами из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Средства противовоздушной обороны уничтожили их.