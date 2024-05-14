Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгород | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 08:51 Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгород Губернатор Гладков: жительница Белгорода пострадала в результате атаки ВСУ

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Мирная жительница пострадала в результате атаки ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, над городом и Белгородским районом сработала система ПВО. Она сбила несколько воздушных целей.

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«По предварительной информации, есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга», — уточнил он.

Пострадавшую госпитализировали. После отражения атаки украинских боевиков в Белгороде повреждены стекла в 21 квартире, кровли в трех частных жилых домах. Также выбило окна и посекло фасады общеобразовательной школы № 15 и одного коммерческого объекта. Повреждения получили шесть автомобилей. Также пострадали линии электропередачи. Аварийные службы включают резервные линии.

Минобороны сообщало об атаке ВСУ по Белгородской области. По данным оборонного ведомства, украинские боевики выпустили 25 снарядов из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. ПВО их уничтожила.