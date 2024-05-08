Пострадавшим от БПЛА в Белгородской области выделили более 16 миллионов рублей | 360°

Важное 08 мая 2024, 10:08 Пострадавшим от БПЛА в Белгородской области выделили более 16 миллионов рублей «Агро-Белогорье» выделила 16 млн рублей на выплаты пострадавшим при атаке БПЛА

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Компания «Агро-Белогорье» выделила более 16 миллионов рублей на выплаты пострадавшим и семьям погибших при атаках украинских беспилотников в Белгородской области 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Всего на выплаты пострадавшим и погибшим работникам „Агро-Белогорье“ выделили 16,6 миллиона рублей. Из них четыре миллиона направили раненым, семь миллионов — семьям погибших, 4,5 миллиона — работникам с повреждениями легкой степени», — отметили в пресс-службе.

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В «Агро-Белогорье» добавили, что в настоящее время в больницах все еще находятся 29 человек, ранения легкой степени получил 21 работник, тяжелые — восемь человек. Также компания возьмет на себя расходы по организации похорон погибших сотрудников.

В понедельник, 6 мая, украинские националисты нанесли удар дронами по двум микроавтобусам и легковой машине рядом с селом Березовка Борисовского района. В результате ЧП погибли семь человек.