Средства ПВО ночью сбили беспилотник в Ростовской области

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА в Каменском районе Ростовской области. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Каменском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал он.

Ранее пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края сообщила, что после падения обломков сбитого дрона на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе случился пожар. В результате ЧП никто не пострадал. К тушению привлекли 112 человек и 39 единиц техники.

В ночь на 28 апреля средства ПВО над Севастополем уничтожили 14 беспилотников во время украинской атаки. Губернатор Михаил Развожаев отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.