Над Севастополем уничтожили 14 беспилотников

Над Севастополем силы ПВО, военные и мобильные огневые группы уничтожили 14 беспилотников во время атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале .

«Всего сбито 14 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны», — написал он.

Развожаев отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

По данным спасательной службы Севастополя, в районе Любимовки средства радиоэлектронной борьбы посадили беспилотник на дорогу рядом с остановкой общественного транспорта. На улице Софьи Перовской обломки сбитого дрона упали на дорогу. В районе Учкуевки повредило окно одного частного дома, а в районе Любимовки осколками побило автомобиль.

В результате ночного удара по территории Крыма пострадал обелиск «Городу-Герою Севастополю».