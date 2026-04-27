Над Севастополем уничтожили 14 беспилотников
Над Севастополем силы ПВО, военные и мобильные огневые группы уничтожили 14 беспилотников во время атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.
«Всего сбито 14 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны», — написал он.
Развожаев отметил, что в результате атаки никто не пострадал.
По данным спасательной службы Севастополя, в районе Любимовки средства радиоэлектронной борьбы посадили беспилотник на дорогу рядом с остановкой общественного транспорта. На улице Софьи Перовской обломки сбитого дрона упали на дорогу. В районе Учкуевки повредило окно одного частного дома, а в районе Любимовки осколками побило автомобиль.
В результате ночного удара по территории Крыма пострадал обелиск «Городу-Герою Севастополю».