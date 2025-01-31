Среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне мог быть еще один россиянин
Захарова: в авиакатастрофе в Вашингтоне мог погибнуть еще один россиянин
Данные о нахождении на борту столкнувшегося с вертолетом борта American Airlines четвертого россиянина требуют проверки. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется», — сказала дипломат.
Ранее она заявила, что у трех погибших в авиакатастрофе были российские паспорта.
Российское посольство в США связалось и поддерживает контакт с американскими властями. Известно, что на борту самолета были советская фигуристка Инна Волянская и чемпионы мира в составе сборной России по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты обговаривают с американской стороной все формальности, связанные с доставкой на родину погибших в авиакатастрофе в США россиян.
Военный вертолет и самолет American Airlines столкнулись в небе над Вашингтоном в ночь на 30 января. Выживших в катастрофе нет. Из реки уже извлекли бортовые самописцы пассажирского лайнера, их расшифровка станет важным этапом расследования случившегося.