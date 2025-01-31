Среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне мог быть еще один россиянин

Захарова: в авиакатастрофе в Вашингтоне мог погибнуть еще один россиянин

Данные о нахождении на борту столкнувшегося с вертолетом борта American Airlines четвертого россиянина требуют проверки. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется», — сказала дипломат.

Ранее она заявила, что у трех погибших в авиакатастрофе были российские паспорта.

Российское посольство в США связалось и поддерживает контакт с американскими властями. Известно, что на борту самолета были советская фигуристка Инна Волянская и чемпионы мира в составе сборной России по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты обговаривают с американской стороной все формальности, связанные с доставкой на родину погибших в авиакатастрофе в США россиян.

Военный вертолет и самолет American Airlines столкнулись в небе над Вашингтоном в ночь на 30 января. Выживших в катастрофе нет. Из реки уже извлекли бортовые самописцы пассажирского лайнера, их расшифровка станет важным этапом расследования случившегося.