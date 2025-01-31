Песков рассказал о переговорах с США по доставке тел погибших россиян

Песков: российские дипломаты обговаривают с США доставку тел погибших россиян

Фото: РИА «Новости»

Российские дипломаты обговаривают с американской стороной все формальности, связанные с доставкой на родину погибших в авиакатастрофе в США россиян. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, к сожалению, произошла трагедия. Там есть российские граждане. Сейчас наши дипломаты обговаривают формальности, связанные с доставкой тел», — сказал он.

В ночь на 30 января рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. Всего в лайнере находились порядка 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета — три человека.

Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что в результате авиакатастрофы никто не выжил.  Он отмечал, что не контактировал с российским коллегой Владимиром Путиным по этому вопросу.

Представитель МИД Мария Захарова уточняла, что российский паспорт был у трех погибших в авиакатастрофе.

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