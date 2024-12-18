Среди тяжело пострадавших пассажиров поезда под Мурманском оказался подросток

Львова-Белова сообщила о раненном в аварии с поездами под Мурманском подростке

Одним из пострадавших пассажиров поезда Мурманск — Санкт-Петербург оказался подросток. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и переломы. Об этом сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она пояснила, что находится на связи со своей мурманской коллегой Алевтиной Андреевой.

«Пока есть информация об одном пострадавшем подростке. У ребенка черепно-мозговая травма, переломы. На месте работают медики и спасатели», — написала Львова-Белова.

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом на станции Княжая Кандалакшского района Мурманской области. По данным МЧС, общее число пострадавших составило 14 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

В РЖД уточнили, что также серьезные травмы получил проводник одного из четырех сошедших с рельс вагонов. В пресс-службе перевозчика добавили, что спасатели сейчас занимаются эвакуацией зажатого в купе человека, который не может выбраться самостоятельно.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на станцию вылетел вертолет территориального центра катастроф. Им вывезут тяжело пострадавших. Остальных раненых доставят в Кандалакшскую ЦРБ.