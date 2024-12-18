Пассажира зажало в вагоне сошедшего с рельс поезда под Мурманском

РЖД: человека зажало внутри вагона после аварии с поездами под Мурманском

При столкновении двух поездов пострадали 11 человек, в том числе проводник. Одного пострадавшего зажало внутри вагона, сообщила пресс-служба РЖД.

«Среди пострадавших — 11 человек, в том числе четыре находятся в тяжелом состоянии. Один человек оказался зажат внутри вагона. Ведутся спасательные работы», — отметили в сообщении.

В РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова. Уточняется, в результате происшествия с рельс сошли четыре вагона.

Также к месту ЧП направили четыре восстановительных поезда. Пассажиров из вагонов поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург перевели на свободные места в исправные вагоны. В ближайшее время состав продолжит движение по маршруту.

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о вагоне №3, на который пришелся основной удар. Авторы уточнили, что внутри остались несколько человек. Выйти самостоятельно они не смогли, так как вагон сильно деформировался.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прерывал свою командировку в Москве и возвращается в Мурманск. Он сообщил, что к месту аварии поездов направят вертолет центра медицины катастроф.