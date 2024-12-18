Названо число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области

МЧС: при столкновении поездов в Мурманской области пострадали 14 человек

При столкновении двух поездов в Мурманской области пострадали 14 человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба МЧС.

«По уточненным данным, в результате происшествия пострадали 14 человек, из них три находятся в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают работать на месте происшествия», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно о столкновении грузового состава и поезда с 326 пассажирами, ехавшими по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших. Пассажиров поврежденного состава разместят в пунктах временного размещения.

Следователи завели уголовное дело. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил, что к месту аварии направили семь бригад скорой помощи и уже формируют резервы. Пассажиров поврежденного состава перевезут в пункты временного размещения.