Среди пострадавших при налете БПЛА на Воронеж есть дети и подростки

В Воронеже как минимум 15 человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Baza . Губернатор региона Александр Гусев уже подтвердил данные о том, что пострадавших 16.

По данным журналистов, среди получивших ранения есть несовершеннолетние.

Ранее в Сети появились кадры с обстановкой в городе после атаки БПЛА. На ролике видно, что окна в домах разбились, машины загорелись. Также на видео попал один из пострадавших. Повреждения зданий зафиксировали на нескольких улицах в центре города.

Также в результате атаки беспилотников пострадали люди. Одну женщину отвезли в больницу с ранением плеча, другим тоже оказали медицинскую помощь.

После падения обломков одного из БПЛА повредились несколько квартир в многоэтажных домах — балкон, остекление и фасады. Также фрагменты дронов задели частные дома в пригороде.