Обстановку после атаки БПЛА в Воронеже сняли на видео

Окна в домах и машины получили повреждения после атаки украинских беспилотников в Воронеже. Кадры с места ЧП опубликовал Telegram-канал Baza .

На роликах видно, что на улице лежат стекла, машины загорелись. Также в кадр попал один из пострадавших.

По данным журналистов, повреждения зафиксировали на нескольких улицах в центре города, включая Плехановскую и Политехнический переулок.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в результате атаки вражеских БПЛА в городе пострадали люди. Одну женщину госпитализировали с ранением плеча, остальные получили легкие травмы, им всем оказали помощь.

Также из-за падения сбитого беспилотника повредились несколько квартир в многоэтажках — остекление, балкон и фасады. Еще обломки задели частные дома в пригороде и в одном из районов области.