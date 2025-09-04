Среди пострадавших и-за аварии на фуникулере в Лиссабоне не было россиян

Российские граждане не связывались с посольством из-за схода с рельсов фуникулера «Глория» в Лиссабоне. Об этом 360.ru заявили в диппредставительстве Португалии.

«Посольство находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами, на данный момент информации о пострадавших россиянах нет», — отметил пресс-атташе Алексей Чекмарев.

Вагонетка фуникулера рухнула с высоты из-за обрыва троса и врезалась в здание. Жертвами ЧП стали 15 человек, еще 20 пострадали. Фуникулер является одной из важных достопримечательностей Лиссабона и ежедневно перевозит множество туристов.

В связи с ЧП в городе объявили траур. Один из очевидцев рассказал 360.ru, что недавно фуникулер ремонтировали. По словам мужчины, в произошедшей аварии нет ничего удивительного.