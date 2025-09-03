Пятнадцать человек погибли при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне

Как минимум 15 человек стали жертвами схода с рельсов фуникулера «Глория» в Лиссабоне. О трагедии сообщил телеканал CNN Portugal со ссылкой на источники в полиции.

По данным скорой помощи, еще девять человек находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают полиция, прокуратура и экстренные службы.

По предварительной информации, вагонетка сорвалась с большой высоты из-за обрыва троса. Она двигалась от смотровой площадки в парке, потеряла управление и врезалась в здание. Состав полностью разрушен.

Фуникулер «Глория» считается одной из значимых достопримечательностей португальской столиц — линия пользуется большой популярностью у туристов.

В посольстве России в Португалии сообщили 360.ru, что пока нет данных о гражданстве погибших и пострадавших. Дипмиссия уточнила, что связаться с ней повторно можно будет 4 сентября утром, около 10:00 по местному времени.

Очевидец также рассказал 360.ru, что недавно проходил мимо фуникулера и видел его на ремонте, поэтому новость об аварии его удивила.

Ранее как минимум 12 человек пострадали в Нальчике при обрыве канатной дороги.