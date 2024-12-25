Среди пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане Embraer 190 не было детей

Azerbaijan Airlines: на борту упавшего лайнера Embraer 190 не было детей

Среди 62 пассажиров, летевших рейсом Баку — Грозный на самолете Embraer 190, не было детей. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Лайнер потерпел крушение в районе Актау. В пресс-службе подтвердили, что борт перенаправили в казахстанский город из-за тумана в Грозном. Причиной падения Embraer 190 стало столкновение со стаей птиц, добавили в авиакомпании. Перед крушением экипаж подал сигнал бедствия.

После ЧП госпитализировали 25 человек, их доставили в Мангистаускую областную больницу. На месте продолжают работать спасатели и 14 бригад скорой помощи. В АТОР отметили, что среди пассажиров самолета не было клиентов российских туроператоров.

Минтранс Казахстана сообщил, что на борту Embraer 190 находилось более 60 человек: 62 пассажира и пять членов экипажа. В распоряжении 360.ru появились видеозаписи с моментом крушения лайнера.