Среди пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане Embraer 190 не было детей

Среди 62 пассажиров, летевших рейсом Баку — Грозный на самолете Embraer 190, не было детей. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Azerbaijan Airlines.
Лайнер потерпел крушение в районе Актау. В пресс-службе подтвердили, что борт перенаправили в казахстанский город из-за тумана в Грозном. Причиной падения Embraer 190 стало столкновение со стаей птиц, добавили в авиакомпании. Перед крушением экипаж подал сигнал бедствия.
После ЧП госпитализировали 25 человек, их доставили в Мангистаускую областную больницу. На месте продолжают работать спасатели и 14 бригад скорой помощи. В АТОР отметили, что среди пассажиров самолета не было клиентов российских туроператоров.