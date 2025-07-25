В аэропорту Сочи задержали 26 рейсов

Двадцать шесть рейсов на вылет и прилет задержали в аэропорту Сочи. Об этом сообщает онлайн-табло воздушной гавани.

Перенесены тринадцать на вылет и столько же — на прилет. Например, рейс из Адлера в Челябинск должен был вылететь в 19:30 в четверг, 24 июля. Но его перенесли на 04:30 следующего дня.

Кроме того, задержки на два часа и более фиксируют на рейсах Екатеринбург, Пермь, Курган. Аэропорт Сочи пока не принимает самолеты из Санкт-Петербурга, Сургута, Новокузнецка и Стамбула.

Ранее в аэропорту Сочи ввели временные ограничения. Как заявил представитель Росавиации, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.