Меры поддержки пассажиров с детьми при задержках рейсов могут ввести в России

В Госдуме обсуждают возможные меры поддержки пассажиров с детьми, беременных женщин и других уязвимых категорий граждан в случае задержки авиарейсов. Об этом в разговоре с 360.ru заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Мы ведем разговор с Минтрансом. Направлений для работы много — задержки рейсов, так и ситуация, когда пассажир уже внутри самолета, а вылет откладывается», — подчеркнула она.

Буцкая отметила, что особую обеспокоенность в таких моментах вызывают условия, в которых находятся беременные женщины, родители с грудными или малолетними детьми, а также пассажиры с инвалидностью.

Среди обсуждаемых предложений — создание специализированных зон отдыха в аэропортах, где пассажиры с детьми смогут спокойно ожидать вылета, открытие детских игровых зон и площадок.

«Если мы говорим о рейсах, которые отложены или перенесены, должно быть место, где могут беременные, родители с малолетними детьми находиться. <…> Пассажиру должны предоставить либо спальное место, либо комфортные условия ожидания в аэропорту. Для детей, очевидно, надо создавать детские зоны и детские площадки», — сказала депутат.

Ранее сотрудники аэропорта Шереметьево стали выдавать ожидающим самолет пассажирам матрасы, чтобы сделать пребывание в зоне вылета более комфортным.