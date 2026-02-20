Спрос на зимние туры может упасть из-за трагедии на Байкале

РСТ: трагедия на Байкале может притормозить спрос на зимние путешествия

Гибель туристов на Байкале вряд ли вызовет массовые отмены туров, но может снизить спрос, считает вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов. Сейчас в регионе — разгар зимнего сезона.

«До официального открытия ледовой переправы на остров Ольхон выезжать на машинах на лед Байкала в принципе нельзя. <…> Единственный легальный способ, которым можно доставлять туристов на Ольхон и другие объекты показа на Байкале при закрытой переправе, — суда на воздушной подушке „Хивус“, — процитировала его пресс-служба РСТ.

Виновных накажут по всей строгости, уверен Мамонтов. Но ЧП может негативно сказаться на продажах в высокий сезон на Байкале. Ведь именно в феврале–марте сюда приезжает больше всего туристов.

УАЗ с китайскими путешественниками провалился под лед на озере Байкал. На месте происшествия спасатели обнаружили тела семи человек.