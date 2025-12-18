Спортсмен-колясочник Бубнов попал в ДТП на заснеженной трассе под Нижним Новгородом

Занос машины трехкратного чемпиона мира пауэрлифтера Бубнова попал на видео

Возвращение домой с проходившего в Москве чемпионата по пауэрлифтингу и жиму лежа обернулось для мастера спорта, трехкратного чемпиона мира колясочника Сергея Бубнова аварией на заснеженной трассой в Нижегородской области. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram*.

Бубнов пояснил, что ехал на машине вместе с женой, когда транспортное средство занесло на платной трассе между Муромом и Арзамасом.

«С супругой целы, без единой царапины. Очевидцы сказали, что нам сильно повезло: фура прошла в нескольких сантиметрах», — подписал свой пост спортсмен.

Момент аварии снял на видео проезжавший мимо водитель. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На записи видно, что разогнавшийся Hyundai спортсмена резко сменил направление и ударился о заграждение, а после развернулся юзом. В результате происшествия у машины оказались полностью разбиты капот и бампер.

