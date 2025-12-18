В Волгоградской области водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Поздним вечером 17 декабря в Волжском произошло ДТП. Неизвестный водитель сбил мужчину у дома на улице Космонавтов, после чего поспешил скрыться, написала «Волгоградская правда» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Пострадавшего доставили в больницу. Полиция ведет розыск виновника аварии, сообщила «Мойка78».

Напомним, что ранее в Волгограде также сбили пешехода. Тогда за рулем автомобиля ГАЗ находился сотрудник полиции. Инцидент произошел 15 декабря на пересечении улиц Рокоссовского и Ангарской. 30-летний полицейский-кинолог сбил 18-летнего молодого человека и также покинул место ДТП. Позже виновника нашли, и его уволили из полиции.