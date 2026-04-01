Спецборт МЧС вылетел в Москву с пострадавшими при взрыве завода в Нижнекамске

Самолет Ил-76 МЧС вылетел в Москву с пострадавшими при взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим». В столичные больницы доставят 10 человек, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Самолет Ил-76 с пострадавшими на борту вылетел в столицу. В полете их будут сопровождать врачи отряда „Центроспас“ МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи ведомства и специалисты Минздрава России», — сообщили в ведомстве.

Взрыв произошел на заводе «Нижнекамскнефтехим» во вторник, 31 марта. В результате пожара погибли два человека, в больницы доставили 72 пострадавших.

К тушению пожара привлекли более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС России. Сотрудников завода эвакуировали на безопасное расстояние, они не принимали участия в ликвидации огня. Аккредитованные лаборатории контролируют качество воздуха, опасных концентраций выявлено не было.