Трое россиян остаются в крайне тяжелом состоянии после авиакатастрофы в Актау

Состояние трех россиян, пострадавших при крушении самолета Embraer E-190 в Актау, оценили как крайне тяжелое. Об этом сообщил Минздрав России .

Еще одна пациентка в тяжелом состоянии и пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести.

По поручению российского лидера Владимира Путина и при содействии МИДа приняли решение об эвакуации пострадавших россиян специальным бортом МЧС на лечение в российские стационары.

Вместе с пациентами полетели 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и сотрудники МЧС.

Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что жертвами авиакатастрофы в Актау стали 38 человек. Большинство из них обгорели.

Самолет разбился утром накануне. Он следовал из Баку в Грозный. Глава Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в стране в связи со случившемся.