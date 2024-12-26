Трое россиян остаются в крайне тяжелом состоянии после авиакатастрофы в Актау
Состояние трех россиян, пострадавших при крушении самолета Embraer E-190 в Актау, оценили как крайне тяжелое. Об этом сообщил Минздрав России.
Еще одна пациентка в тяжелом состоянии и пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести.
По поручению российского лидера Владимира Путина и при содействии МИДа приняли решение об эвакуации пострадавших россиян специальным бортом МЧС на лечение в российские стационары.
Вместе с пациентами полетели 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и сотрудники МЧС.
Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что жертвами авиакатастрофы в Актау стали 38 человек. Большинство из них обгорели.
Самолет разбился утром накануне. Он следовал из Баку в Грозный. Глава Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в стране в связи со случившемся.