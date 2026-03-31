Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при взрыве на заводе в Нижнекамске

Спецборт МЧС вылетел в Нижнекамск, чтобы доставить в Москву пострадавших при взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Нижнекамск. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета», — отметили в ведомстве.

Сопровождать пациентов будут врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.

Взрыв на заводе произошел днем 31 марта при работах по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука. Пожару присвоили наивысший ранг сложности.