Спасти не удалось. Пассажирка, впавшая в кому в поезде, умерла в больнице

Пассажирка, впавшая в кому в поезде Волгоград — Москва, скончалась в больнице

Пассажирка, впавшая в кому в поезде Волгоград — Москва, умерла, так и не придя в сознание. Подробности 360.ru сообщил источник.

Как стало известно, 36-летняя Елена, возвращавшаяся с детьми из отпуска в поезде Волгоград — Москва, перенесла инсульт, который медики на станции в Липецкой области приняли за обычный сон.

Две недели врачи боролись за ее жизнь, но спасти Елену не удалось. Она скончалась в столичной больнице 30 августа 2025 года, так и не выйдя из комы.

Проверка показала, что 12 августа 2025 года в 17:13 Елена села в вагон № 6 поезда, следовавшего по маршруту Волгоград — Москва. На следующий день, 13 августа, она потеряла сознание. Проводник вызвал дежурного фельдшера из медпункта РЖД в Ельце.

Фельдшер осмотрел пассажирку поставил диагноз «Эпилепсия».

В городской клинической больнице имени В. П. Демихова Елене провели операцию: декомпрессивную трепанацию черепа слева и свободную пластику твердой мозговой оболочки.

Спустя почти две недели, 24 августа, ей диагностировали «инфаркт мозга неуточненный». Полный диагноз: «венозный инфаркт головного мозга в левой теменной и височной долях с геморрагической трансформацией». Елена скончалась в больнице 31 августа.

