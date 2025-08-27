Россиянин впал в кому в Турции

Житель Новосибирска уже месяц находится в коме в Турции. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно. Новости» .

По информации источника, страховая компания отказалась оплачивать расходы на его содержание в госпитале.

Жена 57-летнего Алексея М. рассказала, что они с мужем около месяца назад поехали отдыхать в Турцию, где 28 июля у него лопнула аневризма и случилось кровоизлияние в мозг. Страховка от туроператора покрыла расходы на операцию в Анталье. После этого врачи погрузили мужчину в искусственную кому и назначили лечение, однако к тому моменту страховка закончилась.

Супруга попыталась покрыть содержание мужа страховкой Росгосстраха, который квалифицировал случай как «хроническое заболевание» и отказался покрывать расходы в госпитале в полном объёме.

Транспортировать в Россию пациента запретили из-за угрозы жизни. При этом врачи утверждают, что болезнь не хроническое заболевание, но Росгосстрах стоит на своем и отказывается выплачивать страховку.

