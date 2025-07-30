Спасшийся во время цунами камчатский каякер рассказал о безразличных зеваках

Камчатский каякер Скурлатов: безумные люди смотрели на лодки во время цунами

Начало цунами на Камчатке каякер Николай Скурлатов вместе с командой застал во время выхода на открытую воду. В комментарии 360.ru он рассказал о своем спасении, а также пожаловался на тех, кто приехал посмотреть, как люди на лодках справляются с гигантскими волнами, вместо того чтобы помочь.

Каякер пояснил, что после начала цунами его команда начала грести к берегу.

«Ребята, которые на берегу стояли, начали кричать, что вода прибывает, чтобы мы отходили в сторону. Это все. Сейчас все живы, здоровы, сидят дома, вспоминают, что было», — рассказал Скурлатов.

Он добавил, что больше его возмутили те, кто приехал на берег, чтобы просто посмотреть, как его команда доберется до суши, вместо того чтобы оказать помощь.

«Безумные люди специально едут посмотреть, как это все происходит. А ты сам не понимаешь, какой поворот событий тебя ожидает», — добавил Скурлатов.

Цунами на Дальнем Востоке возникло после мощного землетрясения магнитудой 8,7. Многометровые волны смыли лагерь экспедиции Русского географического общества «Восточный бастион — Курильская гряда» на острове Шумшу в Сахалинской области.

Как рассказала участница поездки Вера Костамо, волна мгновенно смяла все оставшиеся палатки, из которых участники экспедиции предварительно эвакуировались.