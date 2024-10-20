Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в Кирсанове

Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Кирсанове. Они разобрали порядка 300 кубометров разрушенных конструкций, сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в результате ЧП пострадали 11 человек, еще пять погибли. После осмотра врачей девятерых жильцов отправили на амбулаторное лечение, двоих госпитализировали.

В спасательных работах участвовали 150 специалистов и 35 единиц техники, в том числе БПЛА, инженерная и тяжелая техника.

Взрыв в доме на Коммунистической улице произошел 19 октября. Вспыхнул пожар, из-за ЧП обрушились верхние этажи.