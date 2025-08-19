Спасатели завершили работы после взрыва на рязанском заводе «Эластик»

Кинологи и спасатели завершили поиск тел погибших и разборы опасных завалов на мест разрушеного цеха завода «Эластик» в поселке Лесной Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Ведомство предоставило кадры работы специалистов на месте разрушенного детонацией промышленного здания.

На опубликованных кадрах видно, что к поиску тел привлекли кинологов с собаками. Некоторые из особо опасных мест спасателям пришлось разбирать вручную.

Всего на месте работали 361 человек и 85 единиц техники.

Труп последнего погибшего при взрыве специалисты нашли во вторник, 19 августа. Общее число жертв детонации увеличилось до 25 человек.

Травмы различной степени тяжести получили 164 жителя поселка Лесной.

Взрыв в пороховом цехе завода «Эластик» прогремел в минувшую пятницу, 15 августа. Помещение охватило мощное пламя.

Следователи завели уголовное о нарушении требований промышленной безопасности.

Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил, что семьи погибших при взрыве и пожаре, а также раненые и потерявшие часть имущества жители поселка получат компенсации.