Семьям жертв взрыва на рязанском заводе «Эластик» выплатят по 1,5 млн компенсации

Малков объявил о выплатах семьям пострадавших при взрыве на заводе «Эластик»

Власти Рязанской области выплатят деньги семьям пострадавшим и погибших из-за взрыва на предприятии в Шиловском районе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Павел Малков.

По его словам, семьи погибших получат по 1,567 миллиона рублей, а пострадавшие в зависимости от причиненного вреда здоровью — от 315 до 627 тысяч рублей.

«Жители поселка Лесной, чье имущество пострадало из-за чрезвычайной ситуации, могут получить материальную помощь на первоочередные нужды — 15 675 рублей. При этом ремонтные бригады уже устраняют последствия ЧС в населенном пункте», — написал Малков.

Для получения выплат нужно обратиться на портал «Госуслуги», в штаб по оказанию помощи пострадавшим в поселке или в управление соцзащиты по месту жительства.

Взрыв в пороховом цеху завода «Эластик» прогремел днем 15 августа. После этого на территории предприятия вспыхнул пожар. СК по факту ЧП завел уголовное дело.