Спасатели вытащили трех человек из сорвавшейся с фасада люльки в Крюкове

Источник 360.ru: в Крюкове эвакуировали трех рабочих из строительной люльки

Фото: РИА «Новости»

Строительная люлька с тремя рабочими сорвалась на уровне шестого этажа дома в поселке Крюково. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Люлька сорвалась и повисла на страховочном тросе. По данным источника, спасатели оперативно эвакуировали из нее всех рабочих, в результате ЧП никто не пострадал.

«Спасено три человека, скорая на месте», — отметил собеседник издания.

Ранее на Можайском шоссе в Москве строительная люлька с рабочими упала на автомобиль. В результате пострадали два человека. Водителя машины не было на месте. Люлька задела газовую трубу, но утечки газа не произошло. О состоянии пострадавших подробностей не поступало.

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