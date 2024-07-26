Спасатели вытащили трех человек из сорвавшейся с фасада люльки в Крюкове

Строительная люлька с тремя рабочими сорвалась на уровне шестого этажа дома в поселке Крюково. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Люлька сорвалась и повисла на страховочном тросе. По данным источника, спасатели оперативно эвакуировали из нее всех рабочих, в результате ЧП никто не пострадал.

«Спасено три человека, скорая на месте», — отметил собеседник издания.

Ранее на Можайском шоссе в Москве строительная люлька с рабочими упала на автомобиль. В результате пострадали два человека. Водителя машины не было на месте. Люлька задела газовую трубу, но утечки газа не произошло. О состоянии пострадавших подробностей не поступало.