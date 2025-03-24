Спасатели вытащили двух человек из горящего здания на юго-востоке Москвы

Источник 360.ru: пожар начался в здании на юго-востоке Москвы, спасли 2 человека

Пожар в двухэтажном здании случился в Нижегородском районе Москвы, специалисты спасли два человека. Об этом сообщил источник 360.ru.

Возгорание произошло на Автомобильном проезде. По данным источника, здание принадлежит ГУП Московский Метрополитен, представляет собой комплекс путевого хозяйства трамвайных путей.

Огонь разгорелся на втором этаже. На место ЧП оперативно вызвали специалистов. Из пожара спасли два человека, одного из них вызволили по трехколенной лестнице. Огонь потушили.

Ранее крупный пожар случился на складе сервиса доставки в Москве. Огонь появился в аккумуляторной. Сотрудников оперативно эвакуировали из помещений, никто не пострадал.

До этого две бытовки загорелись на юго-западе Москвы. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пожарные тушили пламя из двух ручных водяных стволов.