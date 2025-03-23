Две бытовки загорелись на юго-западе Москвы

Пожар произошел в двух бытовках в Юго-Западном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пламя охватило постройки в районе Черемушки на Профсоюзной улице у дома № 43, корпус 1. На место прибыли пожарные, которые стали тушить огонь из двух ручных водяных стволов.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров, огонь удалось локализовать. Внутри бытовок газовых баллонов не обнаружили. Информации о пострадавших не поступало.

Днем 23 марта в Лосиноостровском районе столицы загорелась «Газель». Полыхающий автомобиль заметили на 92-м километре МКАД. Водитель покинул авто, никто не пострадал. Огонь распространился на пять «квадратов», огонь потушили. В кузове перевозили промышленную продукцию.