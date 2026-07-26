Спасатели выдвинулись к группе застрявших альпинистов на седловине Эльбруса
МЧС: на Эльбрусе застряли шесть альпинистов на высоте 5,1 тысячи метров
На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии застряла группа из шести альпинистов, которые не могут самостоятельно спуститься. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сигнал о помощи поступил от зарегистрированной группы, находившейся на седловине горы на высоте 5,1 тысячи метров. К месту происшествия уже выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.
Обстоятельства случившегося и состояние альпинистов пока не уточняются.
Ранее российский альпинист сорвался с высоты в ходе восхождения на Памире в Таджикистане. Его эвакуацию при помощи вертолета запланировали на 26 июля.