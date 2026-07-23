Получившего травмы на Памире альпиниста эвакуируют вертолетом 26 июля

Эвакуацию получившего травмы на Памире альпиниста Игоря Байера и его сопровождающего Дмитрия Платова запланировали на воскресенье. Об этом 360.ru сообщил координатор группы Виталий Лапотников.

По его словам, их должен забрать вертолет Ми-8, который по плану вылетит 26 июля.

«Вертолет периодически совершает технический рейс до поляны Москвина. Он забрасывает продукты и вещи восходителей», — пояснил Лапотников.

Пострадавший живет в Сергиевом Посаде, ходит в серьезные походы с 14 лет. В 2022 года он вступил в спортивно-туристский клуб «Вестра», имеет II разряд по спортивному туризму.

На высоте более пяти километров в районе перевала Байер сорвался и получил черепно-мозговую травму.