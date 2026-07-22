Альпинист из Подмосковья сорвался с горы во время восхождения на Памире

Альпинист из России Игорь Байер сорвался с высоты в ходе восхождения на Памире в Таджикистане. Об этом 360.ru сообщил координатор группы Виталий Лапотников.

Байер является жителем Сергиева Посада, в туризме — с 14 лет. С 2022 года молодой человек входит в спортивно-туристский клуб «Вестра», у него есть II разряд по спортивному туризму.

Сейчас экстренные службы готовят эвакуацию пострадавшего с ледника вертолетом, остальные участники восхождения не пострадали. По словам Лапотникова, всего в группу входили пять человек.

По информации Life, Байер получил черепно-мозговую травму. Несчастный случай произошел на высоте более пяти километров в районе перевала Мыстура.

Пострадавший 11 июля отправился покорять маршрут пятой категории сложности в составе экспедиции.

В понедельник, 20 июля, со склона Эльбруса эвакуировали пострадавшего мужчину и тело его 11-летнего сына.