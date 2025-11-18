Спасатели в поисках Усольцевых обследовали пещеру под Красноярском

ТАСС: во время поисков семьи Усольцевых спасатели осмотрели пещеру глубиной 15 м

Группа спасателей в поисках пропавшей 28 сентября семьи Усольцевых обследовала гроты пещеры глубиной 15 метров в Партизанском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в организации «Спасатель».

«Спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров в четырех километрах от поселка Кутурчин. В пещере они осмотрели три грота и все ходы. Следов пребывания пропавших в пещере не обнаружили. Поиски продолжатся», — заявили в пресс-службе.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились в туристический поход в Партизанском районе края и перестали выходить на связь.

Активную фазу поисков завершили 12 октября. В обследовании местности участвовали около 1,5 тысячи человек, мероприятия стали самыми масштабными в регионе. С 17 ноября спасательные группы вернулись к поисковой операции.

Ранее судмедэксперт озвучил три вероятные причины исчезновения тел Усольцевых.