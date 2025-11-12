Судмедэксперт озвучил три возможные причины исчезновения тел Усольцевых

Тела пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых могут найти позже. Об этом aif.ru заявил судмедэксперт, полковник медицинской службы Минобороны в запасе Александр Аулов.

Он предположил три возможных варианта исчезновения тел членов семьи. Специалист не исключил, что трупы укрыло снегом. В этом случае спасатели найдут их весной.

«Второй вариант — если их не засыпало снегом, то животные могут обглодать до костей. Тогда определить, чьи это останки, можно будет только по ДНК-исследованию», — отметил Аулов.

Судмедэксперт также допустил, что семья на самом деле не погибла, а специально скрылась.

Ранее в СК России по Красноярскому краю рассказали, что правоохранители нашли 300 тысяч рублей в бардачке автомобиля Усольцевых. Родственники пропавших подтвердили, что в этом не было ничего подозрительного — предприниматель часто оставлял такие суммы в машине.

Исчезнувший вместе с женой и дочкой бизнесмен являлся руководителем предприятия по производству порошковых красок. Автомобиль семьи нашли в окрестностях поселка Кутурчин. Активную фазу поисков туристов завершили 12 октября.