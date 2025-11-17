В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых

В Красноярском крае спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в формировании «Спасатель».

Известно, что спасатели вернулись к работе по заявке сотрудников правоохранительных органов. Детали нового этапа поисков не уточняются.

Супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в поход в урочище Буратинка в Партизанском районе 28 сентября и исчезли. Автомобиль семейства нашли неподалеку от поселка Кутурчин.

В середине октября активную фазу поисков пропавших туристов завершили.

Ранее судмедэксперт озвучил три возможные причины исчезновения тел Усольцевых. Александр Аулов не исключил, что трупы укрыло снегом и их найдут весной.