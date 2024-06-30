Спасатели справились с огнем на площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде

МЧС: огонь на площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде потушили

Спасатели справились с огнем на производственной площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде. Открытое горение ликвидировали на площади 500 «квадратов», сообщила пресс-служба управления МЧС по региону около 06:30.

«В настоящее время пожар локализован и ликвидировано открытое горение на площади 500 квадратных метров», — говорится в заявлении.

Спасатели работают над полной ликвидацией последствий пожара. Никто не погиб и не пострадал.

Площадка на Московском шоссе заполыхала ночью. Прибывшие пожарные обнаружили, что горят емкости.

Ранее, 29 июня, возгорание произошло в многоэтажном доме в Москве на Алтуфьевском шоссе. Пламя охватило территорию в 10 квадратных метров. По данным источника 360.ru, пожар в разной степени затронул три квартиры. Его потушили, сведений о пострадавших не поступало.

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