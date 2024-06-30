Мощный пожар разгорелся на площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде

МЧС: Пожар на площадке по утилизации отходов начался в Нижнем Новгороде

Пожар начался на производственной площадке по утилизации отходов на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом заявили в Telegram-канале регионального МЧС.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение емкостей. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара № 2», — отметили в публикации службы.

По неуточненной информации, в ходе происшествия никто не погиб и не пострадал. Сейчас спасатели тушат огонь.

Ранее пожар случился в многоэтажке на Алтуфьевском шоссе в Москве. Очевидцы видели открытое горение и клубы густого черного дыма. Огнеборцы не сразу смогли попасть в горящую квартиру, потому что она была сильно захламлена. Как отметили в МЧС, пламя охватило 10 квадратных метров.