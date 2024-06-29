Пожар произошел в многоэтажке на Алтуфьевском шоссе в Москве

В Москве на Алтуфьевском шоссе произошел пожар в многоэтажке, сообщил источник 360.ru. Пожарные прибыли на место, уточнили в пресс-службе столичного управления МЧС. По данным спасателей, огонь уже потушили , сведений о пострадавших не поступало.

По данным источника, возгорание случилось в 16-этажном жилом здании на верхних этажах. Наблюдались открытое горение и густой черный дым. Спасателям не сразу удалось попасть в горящую квартиру, она оказалась сильно захламлена. В соседней квартире, которую также вскрыли, наблюдалось плотное задымление.

В пресс-службе МЧС РФ отмечали, что огонь охватил территорию в 10 «квадратов». Как сообщил источник, пожар распространился на три квартиры: в одной горели кухня и балкон на общей площади шесть квадратных метров, в другой огонь распространился на три «квадрата», в третьей загорелись личные вещи и мебель на одном квадратном метре.

Ранее в тот же день в Москве мужчина устроил на крыше пожар и упал с нее.