Спасатели решили не возобновлять поиски семьи Усольцевых

В ближайшее время спасатели не планируют возобновлять поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель краевого государственного казенного учреждения «Спасатель».

«Не планируем», — сказал он.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой пропали в Красноярском крае 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка недалеко от поселка Кутурчин. Поисковая операция приостанавливалась. Следком рассматривал версии о несчастном случае и преступлении.

Ранее сын пропавшей женщины Даниил Баталов допустил, что семья Усольцевых могла совершить побег. По его мнению, родственники укрылись бы в штате Калифорния.

Аналогичную версию озвучил подполковник запаса и кандидат исторических наук Олег Иванников. По его мнению, Усольцевых могли спрятать на американской военной базе.