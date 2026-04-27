Спасатели продолжили поиски четвертого пропавшего на Мунку-Сардык альпиниста

Спасатели третий день ищут четвертого туриста, пропавшего после схода лавины на склоне горы Мунку-Сардык в Бурятии. Об этом 360.ru рассказал участник поисковой группы и руководитель «Центра туризма „Горизонт“» Сергей Петров.

По его словам, группа альпинистов из семи человек поднималась, имея при себе необходимое снаряжение. Все спортсмены были знакомы друг с другом, имели большой опыт восхождений и предварительно регистрировали свой маршрут согласно правилам, уточнил Петров.

После схода лавины трое туристов получили травмы, но смогли спуститься в лагерь. Позже тела еще троих нашли спасатели.

«В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются уже четыре дня. Четвертый участник из тех, кто остались под завалами, не обнаружен», — отметил собеседник 360.ru.

Поиски продолжаются, на месте работают альпинисты и спасатели.

«Было завезено дополнительное необходимое снаряжение для поисковых работ, также подъехало усиление отряда МЧС на смену тем, кто отработал предыдущие три дня», — уточнил мужчина.

Лавина сошла на перевале 26-го партийного съезда на горе Мунку-Сардык. Спасатели оказали трем альпинистам первую помощь и передали медикам.