В Бурятии спасатели нашли живыми трех туристов из попавшей под лавину группы

Спасатели обнаружили живыми трех туристов из попавшей под лавину в Бурятии группы. Также они нашли тело еще одного путешественника, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ведомстве напомнили, что группа попала под лавину на перевале 26-го партийного съезда на горе Мунку-Сардык 24 апреля.

«В результате происшествия трое туристов получили травмы различной степени тяжести. Спасатели оказали им первую помощь и доставили в лагерь, где передали бригаде скорой помощи», — уточнили в ведомстве.

Тургруппа состояла из семи человек и перед восхождением к пику Конституции не зарегистрировалась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после схода лавины на туристов в Бурятии. Производство начали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.