Спасатели приостановили поиски альпинистки Наговициной на пике Победы

Киргизские спасатели приостановили поиски российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей со сломанной ногой на пике Победы. Об этом ТАСС сообщил представитель МЧС республики.

«В связи с ухудшением погодных условий спасательных операций пока не будет», — сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Shot, Наговицина погибла. Ее тело эвакуируют, когда для этого будут подходящие погодные условия. Официальной информации о смерти альпинистки не поступало.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин назвал практически невозможным спасение Наговициной. По его словам, Наталья была не готова к такому сложному маршруту.