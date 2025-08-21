Спасатели оценили шансы на спасение российской альпинистки на пике Победы в Киргизии

Спасателям будет крайне сложно помочь российской альпинистке Наталье Наговициной, застрявшей в районе пика Победы в Киргизии. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

«Спасти будет практически невозможно. Там трехкилометровый гребень. И нужно не меньше 30 человек, чтобы, находясь в такой ситуации, спасти оттуда человека», — подчеркнул он.

По словам Пятницина, Наталья была не подготовлена к такому маршруту. Идти на столь тяжелый подъем можно только после тщательной подготовки. Вертолеты не смогут подобраться к Наговициной на такой высоте из-за разреженности воздуха.

Наталья со сломанной ногой застряла на высоте более чем семь тысяч метров. Пик Победы находится на хребте Кокшаал-Тоо и считается самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань.